Everything Everywhere All at Once, i Daniels su una serie di Star Wars

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, registi di Everything Everywhere All At Once, hanno fatto un salto nella galassia di Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie stellare con protagonista Jude Law prossimamente in uscita su Disney+. Secondo Hollywood Reporter i Daniels, registi del film premiato con 7 Oscar all’ultima edizione degli Award, hanno diretto un episodio della nuova produzione anche se, come accaduto in passato per l’universo di Star Wars, finora Lucasfilm ha mantenuto la segretezza su tutti i dettagli, inclusa l’identità dei registi. Un episodio analogo era già accaduto per la terza stagione di The Mandalorian, che aveva rivelato in un trailer i nomi dei registi soltanto due mesi prima della première. Nonostante la mancata conferma della casa di produzione, dopo l’uscita della notizia Kwan ha però pubblicato una story Instagram nella quale ha citato Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland, che lo scorso anno avrebbe contattato il duo registico ben prima del progetto di Everything Everywhere All at Once: “Amiamo Jon, amiamo Star Wars, amiamo conoscere nuove tecnologie, amiamo incontrare nuovi cast e troupe, e avevamo bisogno di alcuni giorni per mantenere la nostra assicurazione sanitaria (!!!), quindi è stato un sì facile”.