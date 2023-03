1/13 ©Webphoto

Una notte di grandi emozioni. Si è tenuta la 95° edizione degli Academy Awards in cui sono stati premiati attori e film, tra i quali Everything Everywhere All at Once: Miglior film, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio. Il film è tornato nelle sale italiane

Oscar 2023, tutti i vincitori da Brendan Fraser a Michelle Yeoh. FOTO