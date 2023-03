10/20 ©Webphoto

Everything Everywhere All at Once racconta la storia di Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh), che gestisce assieme al marito una lavanderia a gettoni cinese-americana. Pare che abbiano evaso il fisco. Mentre la funzionaria tartassa di domande Evelyn, la donna scoprirà che può viaggiare tra vari multiversi. Dovrà farlo per forza, nella speranza di salvare il mondo sconfiggendo una creatura malvagia. Il film ha collezionato 11 nomination agli Oscar 2023, oltre ad aver vinto moltissimi premi in altri ambiti assai prestigiosi, come per esempio i Golden Globes



