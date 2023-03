Oscar, scopri quanto sei preparato sugli Academy Awards. IL QUIZ

approfondimento

Sky Cinema Oscar®, il canale dedicato ai film premiati dall'Academy

Le emozioni non invecchiano mai, parimenti ai desideri. E in attesa della 95.ma edizione degli Academy Awards (trasmessa in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 2315 su Sky Cinema Oscar®, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW) ecco un quiz per scoprire quanto ne sappiamo del premio cinematografico più famoso al mondo. Dall’attore più giovane premiato come miglior protagonista alla frase pronunciata da Chris Rock dopo essere stato schiaffeggiato da Will Smith, 16 domande per un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di uno show intramontabile. In fondo, parafrasando Shakespeare, l’Oscar è fatto della materia di cui sono fatti i sogni. Come i film.