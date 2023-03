La notte degli Oscar 2023 ( LO SPECIALE LE ATTRICI NOMINATE ) è sempre più vicina: l’appuntamento più atteso della settima arte è arrivato e manca ormai pochissimo. Glenn Close non sarà tra i presentatori perché è risultata positiva al Covid mentre Lady Gaga canterà (a sorpresa) sul palco. Potete seguire qui con noi la cerimonia di consegna dei premi più ambiti dal mondo del cinema, oltre che in televisione a partire(canale 303 di Sky) e in streaming su NOW (oltre che su Sky Uno e in chiaro su TV8).commenterà l'evento dagli studi Sky, con Gianni Canova e Francesca Baraghini. Ospiti della serata, Costantino della Gherardesca e Claudio Santamaria . Il film favorito è Everything Everywhere All At Once