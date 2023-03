Oscar 2023, il discorso di Ke Huy Quan Miglior attore non protagonista

L'attore, commosso dalla vittoria del riconoscimento per l'interpretazione nel film Everything Everywhere All At Once, ha ricordato l'esperienza da ex rifugiato vietnamita e ha celebrato il sogno americano: "Non smettete di sognare"

“Mamma, ho appena vinto un Oscar!” Tra le lacrime, dopo aver baciato la statuetta dorata stretta tra le mani, l’ex-rifugiato vietnamita Ke Huy Quan ha celebrato la vittoria nella 95ª cerimonia del prestigioso premio cinematografico come Miglior attore non protagonista per il plurinominato film Everything Everywhere All At Once. L’attore, che a soli sette anni ha lasciato il Vietnam con la madre e tre fratelli in cerca di un futuro, mentre il padre era partito con altri cinque figli, diretti in un campo profughi di Hong Kong, ha proseguito: “Il mio viaggio è cominciato su una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui sul palco più importante di Hollywood. Dicono che le storie così sono solo per il cinema, ma sono storie reali, è questo il vero sogno americano”. Quan, che cominciato la carriera cinematografica da bambino in Indiana Jones e Il Tempio Maledetto e che, pur rimanendo sempre attivo nel mondo del cinema, ha ricoperto dopo molti anni il ruolo premiato dall'Academy, ha omaggiato la mamma e il fratello "che ogni giorno mi ricorda di prendermi cura di me" e ha invitato tutti a tenere vivi i propri sogni, ai quali lui stesso aveva quasi rinunciato: "Non smettete di sognare".