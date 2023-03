Oscar 2023, le nomination per la Miglior Attrice Protagonista. FOTO

3/10 ©IPA/Fotogramma

Molti la ricordano per la serie Dawson’s Creek, ma da allora Michelle Williams ne ha fatta di strada, interpretando soprattutto ruoli intensi e drammatici come Io e Marilyn, Manchester by the Sea, Blue Valentine, The Greatest Showman, per citarne alcuni

