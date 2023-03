The World of The Mandalorian di Zoow24 festeggia a Milano l’uscita della terza stagione della serie su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

the mandalorian, appuntamento a milano approfondimento The Mandalorian 3, il cast della serie tv dell'universo Star Wars Per celebrare il debutto in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) della terza stagione di The Mandalorian, la serie originale live action targata Lucasfilm acclamata dalla critica, arriva nel cuore di Milano presso Spazio San Babila (Corso Venezia 2, Milano) The World of The Mandalorian dell’artista Zoow24, presente e futuro del panorama internazionale e nazionale di Graffiti & Street Art, che permetterà ai fan di immergersi nel mondo del Mandaloriano dal 3 al 5 marzo.



L’accesso a The World of The Mandalorian è gratuito e sarà consentito solo previa prenotazione, fino a esaurimento posti. Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito: https://reg.digivents.net/UserForm.aspx?CodEvento=002080&IdForm=2781

approfondimento Serie TV, tutti i video Il progetto, la cui ricerca artistica è stata curata dalla Fondazione Maimeri, consente di vivere l’opera in una modalità avvolgente, creando un legame con la rappresentazione. La location scelta, Spazio San Babila, è diventata per l’artista una tela bianca, un suo manifesto personale e una reinterpretazione del mondo di The Mandalorian.



The World of The Mandalorian è stato inaugurato mercoledì 1° marzo alla presenza dei Costuming fan group ufficiali di Star Wars – 501st Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base, Ori’cetar Clan - MandoMercs – oltre che di alcuni volti dello spettacolo, della musica e del web: Ernst Knam, Federico Russo, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, Alvise Rigo, Sergio Sylvestre, i Colla Zio, Matteo Piano, Luca Gervasi, Stefano Guerrera, Giuseppe Mercuri, Cristina Scabbia, Anyta, Amedeo Preziosi, Adrian Fartade, Giuseppe Barbuto, Sespo, Omar Spoleti, Le Twins, Jaser e altri ancora.

Zoow24, tutto sull'artista approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo 2023. FOTO Zoow24 è un artista che ha raggiunto fama internazionale grazie alle sue opere piene di puppets e ai suoi murales coloratissimi. Le sue opere d'arte sono descritte come una sincronia di varie frequenze, il riflesso di un incubatore d'avanguardia. Ha esposto in molte mostre, tra cui Milano Piano City al Pac Gam e Golden Hands e ad Hamburgo (nota galleria di street art). Ha realizzato murales per progetti di riqualificazione urbana e ha collaborato con importanti brand di moda. Zoow24 è stato art director del marchio Bad Deal per MFF e ha curato le vetrine di Rinascente per la Milan Fashion Week. Ha anche vinto il premio della critica ottenendo una menzione d'onore al Who is on Next Vogue Italy per i giovani talenti nell'industria della moda. Le opere di Zoow24 sono ora presenti negli archivi statali francesi del Museo di Arte Contemporanea di Marsiglia MUCEM. Inoltre ha collaborato con molti brand di moda importanti tra cui Hugo Boss, Vogue, Philosophy e Off-White.

the mandalorian, è uscita la terza stagione approfondimento The Mandalorian stagione 3, data di uscita e il nuovo teaser Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.



La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.



Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer.