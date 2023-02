The Mandalorian stagione 3, data di uscita e il nuovo teaser

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L’attesa per il nuovo capitolo di The Mandalorian si fa sempre più spasmodica e per accontentare i fan più impazienti e, contemporaneamente, aumentare l’hype per la release, Disney Plus ha pubblicato il nuovo teaser del terzo capitolo della saga. Ormai mancano davvero pochi giorni per il rilascio, che è previsto per la prossima settimana ma chi pensava di doversi accontentare di una trilogia si sbaglia, perché pare che The Mandalorian proseguirà con almeno un altro capitolo, visto che indiscrezioni sempre più pressanti vogliono che la quarta stagione sia già stata scritta. In casi come questi, la produzione non ha bisogno di aspettare di tastare il polso del pubblico per sapere se un prodotto funzionerà o meno, perché sa già come verrà accolto.