Star Wars, tutto quello che sappiamo su Andor

Andor , la nuova serie Star Wars, debutterà ufficialmente il prossimo 21 settembre su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per molti critici, si prospetta come la migliore serie prodotta sulla saga dopo quella di The Mandalorian. Andor racconterà le vicissitudini della spia ribelle Cassian Andor di Rogue One, che avrà le sembianze di Diego Luna , che non è comunque l’unico attore di Rogue One a esser stato coinvolto in questa produzione. Saranno 12 in tutto gli episodi di Andor, che verranno divisi in 4 rilasci da 3 episodi ciascuno. Sebbene manchino ancora diverse settimane all’arrivo del primo episodio di Andor, la produzione ha già confermato una seconda stagione con ulteriori 12 episodi, che sarà anche l’ultima: una decisione presa per lasciare spazio anche ad altre produzioni di genere, come da tradizione per Star Wars.

Cosa si sa finora di Andor

Come già spiegato a più riprese dai protagonisti, Andor va a esplorare un arco della linea temporale che non è ancora stata esplorata da nessun episodio dell’universo Star Wars, quello in cui germoglia il seme della resistenza per diventare Ribellione per mano di un’organizzazione che si riunisce per sabotare i piani dell’Impero. Ciò che i critici hanno già rilevato in merito ad Andor è che i suoi contorni sono maggiormente sfumati rispetto agli altri universi di Star Wars e appaiono più reali e realistici, in linea con quanto già è stato visto in Rogue One, del quale Andor rappresenta un prequel. È ambientato tra Obi-Wan Kenobi e Rogue One e si sviluppa su due binari che, da una parte rivela il passato di Cassian e dall’altra racconta la nascita della Ribellione, andando anche a enfatizzare e a portare in primo piano alcuni personaggi che finora erano stati lasciati in secondo piano, come per esempio Saw Gerrera o Mon Mothma. Anche per questo motivo, fino a questo momento, Andor è la serie di Star Wars che presenta il maggior numero di episodi.