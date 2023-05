Star Wars diretto da Wes Anderson, diventa virale trailer crato da IA

Si intitola “The Galactic Menagerie”, sottotitolo “Star Wars by Wes Anderson Trailer”, ed è il video che da qualche giorno è approdato in rete, diventando virale in una manciata di ore. Si tratta di un finto trailer di “Guerre stellari” creato ad arte con quello stile registico inconfondibile di Wes Anderson. Ad averlo creato ad arte non è però un genio umano: si tratta dell’ennesima esternazione prodotta dalla IA

Si intitola The Galactic Menagerie, sottotitolo "Star Wars by Wes Anderson Trailer", ed è il video che da qualche giorno è approdato in rete, diventando virale in una manciata di ore (per non dire secondi).

Si tratta di un finto trailer di Guerre stellari creato ad arte con quello stile registico inconfondibile di Wes Anderson. Ad averlo creato ad arte non è però un genio umano: si tratta dell’ennesima esternazione dell'ormai prezzemolina IA.

Dietro la tecnologia che oramai sta invadendo ogni campo c'è uno youtuber: Curious Refuge è il nome del canale della piattaforma video, che conta più di 30.000 iscritti (numero che, dopo il successo di questo video fake di Star Wars, è destinato a lievitare rapidamente).



Partiamo notando innanzitutto che Wes Anderson è il regista più bersagliato dalle parodie in rete. Il motivo è semplice: il suo stile registico è talmente caratterizzato, particolare e inconfondibile che si presta meglio di qualunque altro essere preso bonariamente in giro. Eppure l'abbiamo sempre definiamo inconfondibile, eppure questo termine ormai non può che cadere in prescrizione: nell'era dell'IA, infatti, nulla è più inconfondibile.

The Galactic Menagerie è l'ultimo fake di Wes Anderson diventato virale, che si aggiunge a una lista già chilometrica di opere del genere.



Potete guardare il finto trailer dal titolo The Galactic Menagerie - Star Wars by Wes Anderson Trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.