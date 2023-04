3/13 ©Kika Press

Come ha commentato la stessa Eva Herzigová, che ha collaborato al progetto: "Il processo di dare alla luce il mio MetaHuman (umano digitale) è stato incredibile, sembra davvero un’esperienza materna. Creare ogni aspetto di me, come me. La mia pelle e le mie ossa, il modo in cui mi muovo, aggrotto la fronte, sorrido. E allo stesso tempo tutto può essere cambiato premendo un interruttore o trascinando il mouse, il mio aspetto, il mio sorriso, il mio background, l’età. Tutto può essere cambiato e aggiustato"

