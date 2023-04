Tom Ford dice addio alle sfilate, online l'ultima collezione donna

Il leggendario stilista, che è anche un apprezzato regista, ha scelto di presentare al pubblico le sue ultime creazioni attraverso un fashion film, notturno, suggestivo e glamour, le tre caratteristiche di tutta la sua moda Condividi

Una collezione con capi d'archivio del brand presentati in versione cinematografica e indossati dalle top model più celebri delle passerelle, un'uscita di scena che mette insieme tutte le passioni di Ford: la moda, le donne (bellissime) e la settima arte che sarà, molto probabilmente, l'approdo dello stilista dopo il suo addio al fashion system. Tom Ford ha eletto la rete e i social come luogo digitale perfetto per presentare al pubblico la sua più recente collezione femminile, la Fall/Winter 2023, l'ultima disegnata da lui per il brand omonimo. Inutile dire che l'uscita dello stilista - letterale - è accompagnata da molte lacrime, anch'esse non metaforiche.

Ford: tra moda e cinema Tom Ford ha concepito la moda come immagine in movimento, immaginando gli abiti come un elemento vitale su corpi favolosi sempre pronti alla conquista, dell'altro, delle passerelle, del mondo. Non c'è da stupirsi, dunque, se lo stilista texano ha scelto un fashion film per congedarsi dalla moda che è stata a dir poco tutto nella sua vita ricca di straordinari trionfi. Creativo in molti ambiti, Ford alla soglia dei cinquant'anni si è reinventato regista e sceneggiatore, collezionando fin dal suo esordio con A Single Man (2009) candidature all'Oscar, ai BAFTA, ai Golden Globes e al Leone d'Oro.

Animali notturni, film del 2016, ha provato al pubblico che il cinema per Ford non era solo un divertissement, ma gli impegni col brand Tom Ford, fondato nel 2005, e poi col CFDA, l'equivalente della Camera della Moda Americana, che ha presieduto dal 2019 al 2022, hanno tenuto lontano lo stilista dai suoi desideri. La vendita del marchio Tom Ford al gruppo Estée Lauder nel novembre 2022 (affare che ha fruttato al designer oltre un miliardo di dollari) ha deciso comunque il destino del creativo che ha firmato ora la sua ultima collezione. La presentazione suggerisce che il futuro potrebbe essere scritto sul grande schermo.

L'ultima collezione donna in un fashion film Nel dream team della Fall/Winter 2023 di Tom Ford c'è una lente d'autore, quella di Steven Klein, e una manciata di top model dalla bellezza eterna, tutte protagoniste negli ultimi decenni dell'epopea Ford, da Amber Valletta a Karen Elson, a Joan Smalls.

Il gruppo di bellissime, rinchiuso in una teca illuminata da luci da club, si muove seguendo le indicazioni dello stilista che, all'esterno, dirige le indossatrici dei suoi abiti come un direttore d'orchestra o un filmmaker, appunto. I look sono, naturalmente, favolosi, un trionfo di lustrini, frange, minidress, bustier scultura, blazer strutturati, gonne a tubo monocrome o animalier, che rappresentano un compendio dello stile irresistibile e seducente di Ford, vero game changer della moda a cavallo tra i due millenni. Nelle ultime scene del mini film lo stilista, con gli occhiali da sole e il completo scuro, un po' la sua divisa, si dirige verso un orizzonte non meglio specificato e negli scatti della campagna, il gruppo di modelle, vestite a lutto, si disperano per l'addio del designer, senza dubbio uno dei più talentuosi della sua generazione.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Buon compleanno Tom Ford, stilista con la passione per il cinema Stilista, regista, sceneggiatore, uomo dai mille talenti: il 27 agosto spegne 59 candeline, tra successi in passerella e al cinema. LA FOTOGALLERY Il 27 agosto Tom Ford compie 59 anni. L'eclettico stilista prestato al cinema ha recentemente dichiarato che, nonostante i suoi successi, è preoccupato per lo scorrere del tempo. "Ogni giorno è un giorno in meno", ha spiegato Ford Nato ad Austin, Texas, Thomas Carlyle Ford ha dimostrato sin da bambino la capacità di reinventarsi. A soli 17 anni si trasferisce a New York per studiare alla Parsons School of Design. Sono gli anni dello Studio 54. Conosce Andy Warhol e si lascia ispirare delle folli notti del club Prima dell'ultimo anno alla Parsons, fugge a Parigi dove inizia uno stage nell'ufficio stampa di Chloé. Nel 1986 si laurea: non in design, ma in architettura. Nello stesso anno entra a far parte dello staff creativo di Cathy Hardwick. La svolta decisiva arriva due anni dopo, nel 1988, quando passa alla Perry Ellis come direttore del design, sotto la supervisione di un altro gigante della moda: Marc Jacobs (nella foto, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Marc Jacobs e Vera Wang)

Chi è Tom Ford Nato in Texas, ad Austin, e formato alla Parsons School of Design, Tom Ford si è fatto le ossa in Europa lavorando nell'ufficio di Chloé. A Milano, nel 1990, inizia a lavorare per Gucci cambiando le sorti del brand italiano per sempre dal 1994 quando debutta come stilista per la linea donna, posto che occuperà fino a 2004. Erede di Roy Halston, pioniere dello stile statunitense nel mondo, Ford lega indissolubilmente la moda alla sensualità e al glamour definendo letteralmente un'epoca. Ispiratore di numerosi stilisti, non ultimo anche Alessandro Michele che da Gucci ha omaggiato molte volte il suo genio creativo, Tom Ford, oltre al brand omonimo ha fondato la Fade To Black Films, casa di produzione cinematografica che ha prodotto anche l'acclamato Animali notturni.



