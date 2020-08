Buon compleanno Tom Ford, stilista con la passione per il cinema

3/15 ©Getty

Prima dell'ultimo anno alla Parsons, fugge a Parigi dove inizia uno stage nell'ufficio stampa di Chloé. Nel 1986 si laurea: non in design, ma in architettura. Nello stesso anno entra a far parte dello staff creativo di Cathy Hardwick. La svolta decisiva arriva due anni dopo, nel 1988, quando passa alla Perry Ellis come direttore del design, sotto la supervisione di un altro gigante della moda: Marc Jacobs (nella foto, Tom Ford, Diane von Furstenberg, Marc Jacobs e Vera Wang)

Arrivano gli animali notturni di Tom Ford: il trailer