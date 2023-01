Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo di Gucci

Chi è Sabato de Sarno

Originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 2005 in Prada, per poi passare da Dolce e Gabbana, fino all’approdo, nel 2009, tra le fila di Valentino, dove in questi anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità dino a diventare il direttore di studio delle linee di prêt-à-porter di Valentino e il braccio destro di Pierpaolo Piccioli, lo stilista più acclamato del momento. “Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di Direttore creativo di Gucci – ha dichiarato de Sarno -. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire con la mia visione creativa per il marchio”. Non resta quindi che attendere di vederlo all’opera: presenterà la sua prima collezione alla settimana della moda femminile di Milano nel settembre 2023.