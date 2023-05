6/12 ©Getty

L'ufficio stile di Gucci che si è occupato di questa collezione in attesa del debutto ufficiale di Sabato De Sarno, nuovo Direttore creativo del brand, ha inserito nella Cruise 2024 una serie di look che incrociano in maniera singolare sartorialità e athleisure. Tra le ispirazioni c'è posto anche per l'universo del surf. Molti i capi e gli accessori in tessuto scuba

Chiara Ferragni al Parco Sigurtà con mamma e sorelle: il total look Gucci