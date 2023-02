Gucci, la sfilata con la collezione Fall/Winter 2023 alla MFW

In attesa del debutto del nuovo direttore creativo Sabato Di Sarno, tocca al nutrito ufficio stile del brand il compito di presentare una collezione che tenga alta l'attenzione degli affezionati al marchio. Il team di designer svolge il compito senza errori proponendo una collezione sexy e glamour, la prima per la donna dell'era post-Michele, che attinge a piene mani dallo stile di inizio Duemila e non solo



a cura di Vittoria Romagnuolo