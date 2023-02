1/13 ©Getty

Giorgio Armani ha presentato per il pubblico della Milano Fashion Week la collezione donna per la stagione Fall/Winter 2023-24. Il set, circolare, ricorda un teatro elisabettiano e descrive bene il nome della collezione: Il Circo della vita. Sulla scena, domina il volto sorridente di Noemi Dizler fotografata da Aldo Fallai per la campagna pubblicitaria di Emporio Armani 1994-95. La modella tedesca siede in prima fila al fashion show

