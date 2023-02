2/13 @Getty/IPA

Giunto alla terza prova, Marco De Vincenzo, stilista messinese alla guida della casa di moda dallo scorso anno (in foto a sinistra), ha deciso di misurarsi con la tradizione del brand affrontando i codici stilistici Etro, ben riconoscibili anche in questa collezione che si chiama Radical, termine che in questo caso è inteso come “radici”

Milano Fashion Week, Diesel manda in passerella la collaborazione con Durex. FOTO