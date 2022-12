7/11 ©Ansa

SERGIO STEVANATO - Sesto italiano più ricco al mondo è Sergio Stevanato, presidente del Gruppo Stevanato, che si occupa principalmente di produrre fiale di vetro per i vaccini e altre forme di packaging per i medicinali. Insieme alla sua famiglia, con 4,4 miliardi di dollari, è in 613esima posizione in generale. In foto: Stevanato nel 2007 premiato dall'ex capo dello Stato Napolitano come Cavaliere del Lavoro