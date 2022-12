Arnault uomo più ricco del mondo, ma sorpasso a Musk dura poco

Il 73enne uomo d'affari francese e la sua famiglia sono stati in cima alla classifica online in tempo reale, mentre la fortuna del patron di Twitter diminuiva, in parte a causa del forte calo del prezzo delle azioni di Tesla alla Borsa di New York

Il francese Bernard Arnault, amministratore delegato del gruppo del lusso Lvmh, e la sua famiglia sono stati brevemente in cima alla classifica di Forbes delle persone più ricche del mondo, con 185 miliardi di dollari, scalzando per poco tempo l'americano Elon Musk, numero uno di Tesla, SpaceX e Twitter. Il 73enne uomo d'affari francese e la sua famiglia sono stati in cima alla classifica online in tempo reale, mentre la fortuna di Elon Musk diminuiva, in parte a causa del forte calo del prezzo delle azioni di Tesla alla Borsa di New York ieri. Ma intorno alle 17:30 (Gmt) Musk (con un patrimonio di 184,9 miliardi di dollari) era di nuovo davanti a Bernard Arnault (184,7 miliardi). L'uomo d'affari indiano Gautam Adani (134,8 miliardi) si trovava al terzo posto, mentre Jeff Bezos (111,3 miliardi), fondatore di Amazon, era al quarto posto. Bernard Arnault aveva già occupato il primo posto per qualche ora nel maggio 2021. La fortuna del miliardario francese ha beneficiato di recente del balzo dei risultati di Lvmh, la principale azienda di beni di lusso al mondo, il cui utile netto ha raggiunto i 12 miliardi di euro nel 2021.