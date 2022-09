I “Paperoni” del mondo sempre più ricchi: quanti sono e dove vivono

6/10 Youtube

Ma quanti “Paperoni” ci sono, oggi, nel mondo? Nel 2021, riporta “Il Sole 24 Ore”, ai milionari in dollari statunitensi si sono aggiunti 5,2 milioni di membri extra, per un totale di 62,5 milioni di persone in tutto il mondo. E proprio il numero di individui definiti come “Ultra High” (Ultra High Net Worth Individuals, cioè chi ha solo ricchezze finanziarie sopra i 30 milioni di dollari) è aumentato ad un ritmo particolarmente rapido, con il 21% di nuovi membri in più solamente nel corso dello scorso anno