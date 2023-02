2/12 ©Getty

Concettuale e sofisticata, l'eleganza Prada si dispiega in una serie di look che sia nelle linee che dal punto di vista cromatico, si configurano come il prosieguo di un discorso avviato nelle precedenti stagioni. La collezione si chiama Recycling Beauty, come la mostra visitabile alla Fondazione Prada fino al 27 febbraio

La sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week 2023