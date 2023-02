Milano Fashion Week al via, in passerella le collezioni femminili

Quartier generale di Camera Nazionale della Moda Italian a durante la fashion week, ospita brand e designer emergenti che trovano importanti occasioni di visibilità, networking e business. Al suo interno i tre progetti Designers for the Planet, A Global Movement to Uplift Underrepresented Brands e MFW Forward.

Un calendario da far girare la testa

165 appuntamenti: 59 sfilate, di cui 54 fisiche e 5 digitali, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Tra questi il ritorno di Iceberg e il debutto in calendario sfilate dello stilista giapponese Tomo Koizumi, supported by Dolce & Gabbana, e dei brand Avavav e Alabama Muse, presenti in calendario con uno show digitale. Confermano la loro presenza sulle passerelle milanesi anche i tre brand indipendenti beneficiari del Camera Moda Fashion Trust Grant 2022: Act N°1, Cormio e Vitelli. Raxxy, brand cinese con sede a Milano, farà il suo debutto con un evento sfilata, mentre Vitale Barberis Canonico in occasione del suo 360° anniversario presenterà la collezione creata in collaborazione con VitoVi. Spazio anche ai festeggiamenti con i 50 anni dell’iconica scarpa Cleo che Rene Caovilla celebrerà con la mostra ‘L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni’. In programma anche i ‘Black Carpet Awards celebrating all stories’ dove verranno celebrate la diversità e l’inclusione all’interno della comunità globale.

Il 24 febbraio si svolgeranno al Meet | Digital Culture Center i Black Carpet Awards “celebrating all stories”, evento che celebra la diversità e l’inclusione all’interno della comunità globale.

Ritorna poi Budapest Select, il programma di mentorship dedicato ai talenti ungheresi giunto alla sua nona edizione. ABODI, CUKOVY, KATA SZEGEDI e THEFOUR sono protagonisti della sfilata in programma il 23 febbraio.

A chiudere la settimana il red carpet e l’anteprima del nuovo film documentario, ‘Milano: The Inside Story of Italian Fashion’, diretto dal vincitore del premio Emmy John Maggio e prodotto da Alan Friedman.