La Fashion Week trasforma Milano in Ibiza con tanti top dj

Ricco, ricchissimo il calendario delle serate in programma a Milano nel fine settimana che vede tornare la Fashion Week e che al sabato coincide anche con il Carnevale Ambrosiano. Tanti i top dj presenti venerdì 24 e sabato 25 nella capitale lombarda, che per due notti si trasforma in un’autentica enclave ibizenca Venerdì 24 febbraio 2023 torna al Fabrique la serata Vision, organizzata dall’Amnesia Milano e che sta registrando ogni volta altrettanti sold out: dopo Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte, The Martinez Brothers e Loco Dice, venerdì 24 febbraio è il turno di Tale Of Us e Armonica. Raccontare i Tale Of Us significa

raccontare la storia ed il percorso di un duo capace di incidere nell’evoluzione della musica elettronica come pochissimi altri al mondo. La loro melodic techno continua a dettare legge in tutti i dancefloor e in tutti i festival internazionali, il loro marchio di fabbrica Afterlife fa la differenza sia come etichetta discografica sia come eventi, che ormai si svolgono ovunque.



Sabato 25 febbraio all’Amnesia in console il tedesco Hosh e Blacksun, al Volt Dixon, ai

Magazzini Generali Deborah De Luca. Sempre sabato 25 torna al Gate la one-night Milano Fashion Jungle, dove arrivano i danesi WhoMadeWho, collettivo danese formato da Tomas Høffding, Tomas Barfod e Jeppe Kjellberg, assai apprezzato da pubblico e addetti ai lavori per il loro ultimo album “UUUU” e per i loro set in giro per il mondo, dal Sónar di Barcellona al Burning Man nel deserto del Nevada.



Milano capitale della nightlife nell’ultimo fine settimana di febbraio, ma non per questo il resto d’Italia resta a guardare. Qualche esempio? Sabato 25 Ilario Alicante è ospite speciale al Matis di Bologna, Lilly Palmer allo Spazio 900 di Roma, FrescoEdits (appena uscito con il suo nuovo disco su Glitterbox) allo Zu di Pescara, Chelina Manuhutu al Duel Beat di Napoli. Per chi si trovasse all’estero, infine, al Fabrik di Madrid techno come se non ci fosse un domani con Gabber Eleganza, Indira Paganotto e Sam Paganini, al Berghain/Panorama Bar di Berlino Speedy & Steve, Etapp Kyle e Sam Goku, al Printworks di Londra Hot Since 82, Frankie Wah e Silvie Loto.