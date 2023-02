Gucci e Birkenstock: Sarah Jessica Parker svela una collaborazione?

L'icona suprema della moda in tv e fuori dalla tv ha parlato. Le calzature comode sono destinate a spopolare anche nella prossima stagione. O forse no, se la collaborazione non si farà Condividi

Non tutto ciò che i social svelano in anticipo a proposito di And Just Like That..., la fortunata serie sequel di Sex and the City targata HBO trasmessa in Italia da Sky e NOW, si concretizza in un reale sviluppo della trama ma fino ad oggi ogni dettaglio moda captato per le strade della Grande Mela, dove sono in corso le riprese della seconda stagione dello show, si è rivelato un'anticipazione a proposito di qualcosa che prima o poi arriverà nel nostro guardaroba.

La regola dovrebbe valere anche per le nuove calzature apparse ai piedi di Sarah Jessica Parker, un paio di ciabatte dal design Birkenstock con i loghi della casa di moda con la doppia G: Gucci.



Lo stile comodo e trendy di Sarah Jessica Parker approfondimento Birkenstock e Manolo Blahnik, la capsule collection uscirà il 24 marzo Che sia calata o meno nei panni fittizi e griffatissimi del suo personaggio, Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker è una vera e propria calamita per gli appassionati di moda al punto che anche gli addetti ai lavori sono tenuti al monitoraggio costante di ciò che stringe tra le mani (chi si ricorda la borsetta a forma di piccione che ha spopolato sui social lo scorso autunno?) come di quello che calza ai piedi. Così, non possono passare inosservate le inedite Boston Birkenstock loggate Gucci, un modello che non esiste ma che i fan delle iconiche calzature tedesche, le uniche che hanno messo insieme l'idea di comfort a quella di trendy, già sognano di possedere.

Nessuna conferma da parte delle due aziende che però in qualche modo già beneficiano del clima di attesa che si è scatenato sui social media appena gli scatti dell'attrice in cappotto a vestaglia, pantaloni sportivi e ciabatte hanno cominciato a diffondersi alla velocità della luce. I collezionisti di Birkenstock a edizione limitata e i fedelissimi dello stile casual chic sono già pronti alla corsa allo shopping.



©IPA/Fotogramma

Una collaborazione possibile? Sarah Jessica Parker gode dello status di icona suprema della moda non a caso e sebbene il suo stile nello show sia sempre più messy, disordinato, rispetto a quello ultra glamour del passato, nessuno osa mettere in discussione i poteri di una delle più grandi promotrici della moda di sempre.

Se l'attrice ha indossato le calzature per una passeggiata per le strade di New York con l'amica Miranda Hobbes/Cynthia Nixon, vuol dire che abbiamo già il suo benestare per indossare le stesse scarpe sotto ai jeans, con un blazer, con gli shorts o con un abito lungo.

È sotto gli occhi di tutti, infatti, la versatilità dei sandali e degli zoccoli Birkenstock, bollati per anni come calzatura “brutta” e passati, negli anni, da “ugly” a must-have, qualcosa da avere assolutamente - una riabilitazione che certamente deve molto alle celebrity che hanno indossato i sandali Birkenstock sempre più spesso nei momenti di relax, sostenuta anche dal marchio che si è legato a grandi brand per delle collaborazioni.

Rientrano nella categoria, le Birkenstock x Proenza Schouler, Dior by Birkenstock o le Manolo Blahnik per Birkenstock, tutti intrecci tra l'azienda tedesca e nomi di grande richiamo nel settore moda che hanno dato vita a calzature desiderabilissime. Quale ondata di acquisti potrebbe scatenare una collaborazione tra Birkenstock e Gucci, così amato da classificarsi secondo nella lista dei brand più cercati nell'ultimo trimestre del 2022 (dati Lyst Index)?