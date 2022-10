And Just Like That 2, Sarah Jessica Parker condivide foto dal set

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



And Just Like That 2 è ufficialmente ricominciato. Per quanto riguarda la produzione, si intende. A sancirne l'ufficialità sono state le prime foto dal set, condivise dalla prima donna della serie televisiva: Sarah Jessica Parker (e chi altri se no?).

L’interprete di Carrie Bradshaw ha postato sul proprio profilo Instagram le prime immagini del “cantiere”, ossia del set.

Dopo che Parker ha condiviso qualche settimana fa, sempre su Instagram, alcuni aggiornamenti dello show in partenza, ormai l'inizio lavori era stato ufficializzato. Tuttavia questo condividere alcuni scatti coincide per i fan con un vero e proprio primo ciak.

Come precedentemente annunciato, il secondo capitolo della serie televisiva And Just Like That, sequel di Sex and the City, avrà nel cast chiaramente ancora Sarah Jessica Parker, oltre alle due amiche Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Anche per questo nuovo atto della saga la grande assente sarà Samantha, il personaggio interpretato da Kim Cattrall che per ben sei stagioni di SATC è stata la quarta amica del gruppo. Cattrall per divergenze con le colleghe preferisce non fare più parte della grande famiglia di Carrie & Co.



In fondo a questo articolo potete guardare la prima foto sul set di And Just Like That condivisa da Sara Jessica Parker sul suo profilo ufficiale di Instagram.