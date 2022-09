Aidan di Sex and the City potrebbe essere in And Just Like That 2

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Uno scontro in un suq di Abu Dhabi e una cena con un bacio galeotto, poi Carrie Bradshaw ha scelto Mr. Big e Aidan Shaw la moglie Kathy e i loro tre figli. Le strade della coppia formata dalla giornalista del New York Star e dal designer di mobili si sono divise ormai dodici anni fa nel film Sex and The City 2, ispirato all’omonima serie tv che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila ha raccontato la movimentata vita da single a New York delle quattro amiche Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte. Negli episodi dello show, l’amore tra Carrie e Aidan ha subito due rotture, la prima a causa del tradimento della protagonista con la grande passione Mr. Big, la seconda quasi sull’altare perché l’amore per lui non era abbastanza. Ora però Aidan potrebbe avere una seconda occasione per conquistare il cuore di Carrie. In occasione della première del film Hocus Pocus 2 l’attrice Sarah Jessica Parker, interrogata sul ritorno dell’attore John Corbett nello spin-off And Just Like That 2, ha infatti dichiarato: “Potrebbe essere, potrebbe essere. Be’, sai, non posso più essere criptica al riguardo”.