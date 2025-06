Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano dopo 18 anni insieme

L’attrice 49enne e il regista 52enne hanno voluto rendere pubblica la decisione per evitare “voci, gossip e interpretazioni azzardate”. La coppia ha inoltre chiesto che “la loro privacy, e in particolare quella dei loro due figli, sia rispettata”.

Una lunga collaborazione tra cinema e vita privata

Cotillard e Canet, genitori di due bambini – Marcel (2011) e Louise (2017) – si erano conosciuti sul set del film Amami se hai coraggio (Jeux d’enfants, 2003), dove recitavano entrambi. La loro relazione sentimentale è iniziata nel 2007, quattro anni dopo quella prima collaborazione.

Nel corso degli anni, hanno lavorato insieme in sette film, alternando ruoli da co-protagonisti e collaborazioni regista-attrice. Oltre a Amami se hai coraggio, sono apparsi entrambi in L’ultimo volo (Le dernier vol, 2009). Canet ha poi diretto Cotillard in cinque pellicole: Piccole bugie tra amici (Les petits mouchoirs, 2010), Rock’n Roll (2017), Nous finirons ensemble (2019), Asterix & Obelix – L’impero di mezzo (2023) e Karma, attualmente in post-produzione e previsto per il 2026.