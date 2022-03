'And Just Like That' rinnovato per una seconda stagione

L'amicizia e la vita amorosa di Kerry, Miranda e Charlotte (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis) meritano un nuovo capitolo nel sequel della serie ' Sex and the City '. 'Per la gioia degli innumerevoli fan "And Just Like That" è stato infatti rinnovato per una seconda stagione.

le parole di Michael Patrick King

L'annuncio arriva dopo poche settimane dalla fine della prima stagione della nuova serie. "Sono felice di raccontare più storie su questi vivaci e coraggiosi personaggi interpretati da queste straordinarie attrici - ha detto lo showrunner Michael Patrick King -. Il fatto è che siamo tutti entusiasti. E proprio così (And Just like That?) la nostra vita sessuale è tornata". Già tempo fa King aveva lasciato aperta la porta per una seconda stagione quando in un'intervista aveva detto: "Voglio scoprire di più su questi nuovi personaggi. Voglio molto di più. Non abbiamo risposte ma abbiamo un sacco di domande".