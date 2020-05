Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Miranda Hobbes. FOTO

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) è senza dubbio la meno accomodante e la meno portata per la moda tra le quattro protagoniste di Sex and the City, ora su SKY ATLANTIC CONFIDENTIAL (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento). Avvocato di successo e madre, nel gruppo di amiche Miranda è quella che ha una vita più simile al “reale”. Sfoglia la fotogallery e scopri di più sulla rossa tutto pepe di Sex and the City.