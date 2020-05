La Grande Mela fa da sfondo alle storie di quattro amiche, donne in carriera, in cerca dell’amore (o del sesso migliore di sempre): Sex and the City torna in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento).

Carrie, la vita è questione di scarpe

Una ragazza e un sogno: quello di trovare l’amore a New York. E’ la storia attorno a cui si sviluppa la serie tv ideata da Darren Star, che porta Carrie Bradshaw - interpretata dall’attrice Sarah Jessica Parker - a sperimentare un’ampia rosa di amanti e fidanzati prima di scovare il suo amore da favola, quello tormentato con Mr. Big. Scrittrice e inguaribile romantica, Carrie ha una passione spasmodica per la moda. Per le scarpe con il tacco, per l’esattezza. Tanto che la promessa di amore eterno con John Preston viene suggellata proprio da un paio di pumps firmate Manolo Blahnik.

“Ed eccomi di nuovo con il solito problema: un armadio pieno di vestiti e niente da mettermi”

Samatha, la pantera di Sex and the City

Indipendente, sfrontata, maliziosa: la più disinibita è lei, professionista nel campo delle public relation e amante delle relazioni mordi e fuggi. Il personaggio interpretato da Kim Cattrall non teme la competizione con le altre donne ed è sicura del suo fascino. Donna di successo e dal grande senso per gli affari, per lavoro si separa dal gruppo trasferendosi a Los Angeles. L’attrice canadese, per l’interpretazione di Samantha Jones, ha ricevuto un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e cinque nomination agli Emmy.

“Il denaro è potere, anche il sesso è potere, quindi un'operazione denaro per sesso è soltanto uno scambio di potere”

Miranda, donna in carriera e mamma si può

Lei, avvocato di grido in uno studio di Manhattan, con quella chioma rossa e i look androgini, è la prova che si può essere una donna in carriera e una mamma allo stesso tempo. Dopo le più rocambolesche avventure amorose, Miranda Hobbes - con il volto dell’attrice Cynthia Nixon - abbandona la New York patinata di Manhattan per il quartiere di Brooklyn, dove si trasferisce insieme alla famiglia, con il piccolo Bradley e Steve. Non sarà certo qualche isolato di distanza dall’Upper East Side a farle perdere lo stile pulito, pragmatico e pungente che la caratterizza.

“Non ci sono trentenni disponibili sulla piazza di NY. Giuliani li ha fatti sloggiare insieme ai barboni”

Charlotte, il Sex and the City politicamente corretto

Con quell’aria da Bella Addormentata moderna, il personaggio interpretato da Kristin Davis - ottimista, sensibile, amante delle tradizioni e in cerca di un amore da favola - è il più pacato della serie tv. Anche Charlotte York, curatrice in una galleria d’arte, mette a segno una lunga sfilza di appuntamenti e relazioni disastrose, compreso un matrimonio naufragato. Per lei, però, la favola arriva: un marito e due bambine coronano il sogno di una vita.

“Noi siamo a digiuno di vero romanticismo, è questa la triste realtà”







