Sex and the City, gli episodi su Sky: 5 ragioni per rivedere la serie

Dall'ironia senza filtri delle protagoniste al girl power passando per l'affascinante New York, scopriamo insieme cinque buone ragioni per rivedere assolutamente Sex and the City su Sky Atlantic Confidential (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento).

Sex and the City è tra le serie che hanno più rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento. Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes sono pronte per rivivere le sei stagioni, dove? Ovviamente su Sky Atlantic Confidential (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento). Prima di dare il via alla nostra maratona, scopriamo cinque buone ragioni per rivedere assolutamente i novantaquattro episodi!

È il 1998 quando Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cyntha Nixon entrano nelle case di milioni di persone. Le quattro attrici portano l’universo femminile sul piccolo schermo raccontando come mai fatto prima amicizia, relazioni, delusioni e gioie della vita, tutto senza filtri.

La serie diventa un cult aprendo a un nuovo registro linguistico vincendo anche sette Emmy Awards e otto Golden Globe, tra le vittorie quattro trionfi consecutivi di Sarah Jessica Parker nella categoria “Miglior attrice in una serie commedia o musicale”. Ora, scopriamo insieme cinque motivi per rivedere assolutamente la serie.

1) New York: la grande protagonista

La grande protagonista della serie è senza ombra di dubbio New York che non fa solo da sfondo alle vicende sentimentali ma muove e influenza le vite delle quattro ragazze, non sarebbe stato lo stesso in un’altra città. La Grande Mela si mostra quindi agli spettatori dando sfoggia di tutte le sue mille sfaccettature.

2) Girl power

Prima dell’arrivo di Sex and the City, poche serie hanno saputo raccontare amori, passioni, delusioni e gioie da un punto di vista esclusivamente femminile. Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes hanno avuto il compito di scardinare la classica visione proponendone una senza filtri, diretta e vera.

3) Il mondo della moda

Siete dei fashion addicted? Allora Sex and the City è la serie che fa per voi. Carrie Bradshaw è pronta a stupirvi ancora con outfit e look iconici dei quali poi non potrete più farne a meno.

4) Tutti noi abbiamo un Mr.Big nella nostra vita

Quando pensi che la situazione sia definitivamente cambiata e che il tuo nuovo equilibro possa ormai esser definito stabile, ecco arrivare Mr. Big pronto a rimescolare le carte in tavola, tutti noi ne abbiamo uno pronto a scombinarci i piani.

5) Il mix perfetto di comicità e ironia

Sex and the City (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi delle protagoniste) non è soltanto il racconto di vicende sentimentali e affettive ma anche un concentrato di ironia, sarcasmo e comicità che vi saprà riconquistare immediatamente.