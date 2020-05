Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, le quattro indimenticabili protagoniste della serie cult di casa HBO, stanno per tornare, e lo faranno su SKY ATLANTIC CONFIDENTIAL (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento) a partire da venerdì 8 maggio. Intanto andiamo a scoprire come sono cambiati i personaggi del cast principale di Sex and The City.