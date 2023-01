Gli scatti mostrano Carrie Bradshaw e Aidan Shaw camminare mano nella mano, ritorno di fiamma in arrivo? Condividi

Sarah Jessica Parker e John Corbett sono i protagonisti dei primi scatti della seconda stagione di And Just Like That…, revival dell'iconica serie Sex and the City, che hanno quindi ufficializzato il ritorno di Aidan.

sarah jessica parker, le foto con John Corbett approfondimento And Just Like That 2, Sarah Jessica Parker condivide foto dal set Dopo il successo della prima stagione, formata da dieci episodi, And Just Like That... tornerà a emozionare gli spettatori. Sarah Jessica Parker ha condiviso un post che ha ottenuto più di un milione di like, il motivo? La conferma del ritorno di uno storico personaggio, per la precisione di un suo ex fidanzato, niente di meno che Aidan Shaw. John Corbett tornerà quindi a interpretare quello che fu, e che forse sarà, l'amore della protagonista Carrie Bradshaw, negli scatti è possibile vederli camminare mano nella mano. Il post ha dato vita a teorie e supposizioni sulla trama, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali.

approfondimento Serie TV, tutti i video Tra i lavori più celebri di John Corbett spiccano Quando l'amore è magia - Serendipity e Il mio grosso grasso matrimonio greco di Joel Zwick.

approfondimento Aidan di Sex and the City potrebbe essere in And Just Like That 2 Sex and the City è tra la produzioni televisive che hanno maggiormente segnato la fine degli anni ’90 e l’inizio del decennio successivo. Carrie Bradshaw e le sue amiche Charlotte York, Miranda Hobbes e Samantha Jones, interpretate rispettivamente da Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, quest’ultima assente nel revival, hanno accompagnato il pubblico per ben sei stagioni.

approfondimento And Just Like That…, John Corbett nel cast della seconda stagione Sex and the City ha conquistato anche il favore della critica vincendo numerosi riconoscimenti, tra i quali otto statuette ai Golden Globe, tre di queste come Miglior serie o commedia musicale nel 1999, 2000 e 2001.