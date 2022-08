And Just Like That…, John Corbett nel cast della seconda stagione

Spettacolo

La serie tv 'And Just Like That…' sta moltiplicando outfit da chapeau che fanno già gola alle fashioniste. Dall'abito rosa confetto con maxi cintura indossato da Sarah Jessica Parker per calarsi meglio nei panni di Carrie alle mise romantiche dal tocco country-chic di Charlotte alias Kristin Davis fino ad arrivare alle jumpsuit eleganti e sexy di Miranda aka Cynthia Nixon, ecco le proposte di moda che dal revival di SATC diventeranno must dei guardaroba più glamour

Sarah Jessica Parker fotografata sul set del revival della serie tv Sex and the City, dal titolo "And Just Like That…". L'attrice che interpreta Carrie Bradshaw indossa un abitino rosa confetto che è già cult. E come solo lei sa fare, smorza la troppa dolcezza con una maxi cintura di pelle nera con borchie