Samantha Jones di SATC apparirà nella 2° stagione della serie revival

Intervistato dal magazine statunitense Variety, ha spoilerato alcuni succulenti dettagli relativi alla prossima stagione della serie HBO Max. Ma il particolare che più di tutti ha infervorato gli animi dei fan è il grande ritorno nel programma del personaggio interpretato da Kim Cattrall.



Samantha Jones è stata descritta nella prima stagione di “And Just Like That” solo tramite scambi di messaggi con il personaggio di Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw.

Kim Cattrall, 65 anni, ha parlato in passato di non voler tornare nel franchise, inoltre lo showrunner King in precedenza aveva detto che la porta per il suo ritorno sulle scene della serie non era aperta. Tuttavia ora, alla domanda della giornalista di Variety Kate Arthur sulla riapparizione o meno del personaggio di Samantha nel secondo atto, King ha risposto senza mezzi termini: "Sì!"

Tuttavia si è dimostrato riluttante a condividere troppe informazioni sul prossimo capitolo della nuova serie. "È tutto così nuovo in questo momento", ha spiegato. "Una delle mie grandi regole è non dire le cose finché non sono reali”, ha detto in maniera scaramantica.

Ha aggiunto: "Il mio obiettivo è riunire tutti i personaggi nel mix, in modo che non siano così tanto su passerelle separate".



A ottobre 2022 comincerà la produzione della seconda stagione di “And Just Like That…”. E King ha aggiunto che l'obiettivo sarà quello di trasmettere la serie televisiva in streaming nell'estate del 2023 per Variety.