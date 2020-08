Kim Cattrall, da Sex and the City a Filthy Rich

In settembre, la bionda star arriverà in tv con una nuova, attesissima serie in cui interpreta un personaggio molto diverso da Samantha Jones

Esistono infiniti modi di bere un Martini Cocktail. Parimenti, esistono molteplici sviluppi nella carriera di Kim Cattrall. Attrice canadese, di origine britannica, Kim adora le sfide, in apparenza impossibili, almeno sulla carta, Così dopo le sfilate di moda, i red carpet, gli aperitivi al pastis, le “quickly” , esperite nei panni succinti e stilosi di Samantha Jones (autentica cougar prima che la definizione avesse un significato diverso, al netto della zoologia), Cattrall ha scelto di mollare New York per un crocifisso al collo e un matriarcato nel Sud degli Stati Uniti. Kim, infatti sarà la protagonista di Filthy Rich, serie che vedremo questo autunno. È noto: gli opposti si attraggono. Per cui dopo essere stata una donna d’affari, indipendente e vorace, pronta a depilarsi con una discreta fantasia, nelle zone intime o a dilettarsi con i sex toys, quando ancora qualcuno credeva che non esistesse il piacere al femminile, l’attrice ha scelto di interpretare Margaret Montreux, una sorta di Oprah Winfrey, ma bianca e tanto evangelica. Una devotissima, ma risoluta business woman che opera in un atmosfera umida e appiccicosa, più di uno shot di Southern Confort. Una serie che si prospetta calda, morbosa, ossessiva, quanto una pièce di Tennessee Williams.

Tanti auguri a Kim Cattrall, la Samantha di Sex and The City

C'era una volta Samantha Jones di Sex and The City

approfondimento

Moda e Sex and the City: gli outfit per l’estate 2020 da copiare. FOTO

Più di vent’anni fa, una galassia lontana, ma non così lontana, esisteva un mondo in cui una fascinosa guerriera in tacchi a spillo, chiamata Samantha Jones, si palesava con questo grido di guerra: "Noi siamo sempre sole, anche se abbiamo un uomo. Mettiti una bella armatura e affronta la vita come faccio io: godendoti gli uomini senza aspettare che ti soddisfino”.

Erano gli anni di Sex & City, una serie che cambio la storia della televisione. E Kim Cattrall fu il catalizzatore tra il sesso e la città. Per la prima volta, le donne parlavano apertamente dei propri desideri sul piccolo schermo. La fine del trito comandamento "Non lo fò per piacer mio ma per far piacere a Dio". E a parlare di sessualità era in special modo, la volitiva Samantha, una conturbante amazzone a cavallo di un taxi giallo. Un femmina forte, capace di trasfigurarsi in un sushi vivente per il proprio piacere e per quello del proprio amante, ma pure di frustrare i benpensanti con queste parole: "Se sei single il mondo è il tuo buffet personale". Insomma, ciao al corrivo concetto di zitelle. Certo, poi c’era Carrie Bradshaw, ovvero Sarah Jessica Parker. E' noto ai più che Kim e Sarah non si sono piaciute molto, nella vita e nella finzione. Basti pensare a questa stilettata da tacco 12 di Carrie riferita a Samantha:

"Era diventata un ibrido: l'ego di un uomo imprigionato in un corpo da donna“. Sicché, al netto del rifiuto di Cattrall di partecipare a un eventuale terzo film incentrato su Sex And City, non vediamo l’ora di ammirare Kim in Filthy Rich.