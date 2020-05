Le 10 cose di cui ha parlato per la prima volta Sex and The City

Torna in tv Sex and the City, in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 111), e tornano le lezioni di stile e gli argomenti tabù delle quattro protagoniste: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes. Tratta dal romanzo di Candace Bushnell, Sex and The City rompe le regole del mainstream portando sul piccolo schermo qualcosa di mai visto prima. Leggi l'articolo e scopri 10 cose di cui ha parlato per la prima volta Sex and The City.

Sono trascorsi più di due decenni dalla prima messa in onda di Sex and the City e ancora oggi Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes influenzano i nostri armadi. Una fonte d’ispirazione per la moda e uno spettacolo innovativo, Sex and the City ha infatti sdoganato argomenti fino ad allora tabù, riscrivendo le regole dell’amicizia femminile, sul sesso e sulla vita da single. Le quattro ragazze più cool di Manhattan ci hanno fatto scoprire, in 94 episodi (sei stagioni) e due film, una città che è stata un po’ la quinta protagonista femminile, con il suo numero incalcolabile di locali, bar, ristoranti, discoteche e location che hanno fatto da sfondo a momenti iconici nella serie.

Era il 6 giugno 1998 quando debuttava su HBO la serie tv destinata a rappresentare una piccola rivoluzione su ciò che si poteva e non si poteva raccontare in televisione. Sex and the City, tratta dal romanzo di Candace Bushnell, rompe le regole del mainstream portando sul piccolo schermo quello che fino a quel momento nessuno aveva osato portare. Ecco 10 cose di cui ha parlato per la prima volta Sex and the City.

Incontri con uomini più giovani

Samantha Jones (Kim Cattrall) tra le quattro era la più “libertina” e la relazione con l'attore più giovane di lei, Smith Jerrod (Jason Lewis), ha un po' dato il via alla "moda cougar." Il termine si riferisce, nel linguaggio pop, a donne adulte che, come un puma, puntano la loro giovane preda.

I migliori amici gay

I ragazzi vanno e vengono, ma un migliore amico gay, Stanford (Willie Garson) per Carrie e Anthony (Mario Cantone) per Charlotte, è per sempre. Nei film i due, che si odiavano a vicenda nello show, hanno il loro lieto fine con un matrimonio in grande stile.

Manolo Blanik

"Prendetemi tutto ma non le Manolo". Urla proprio così Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in una delle puntate della serie al ladro pronto a sottrarle gli amatissimi sandali. Ed è così che Sex and the City ha rilanciato e affermato questo marchio nel mondo, rendendo queste scarpe un acquisto assai ambito.

Upper East Side

Il quinto personaggio dello spettacolo. Il Meatpacking District, la casa di Samantha, raffigurata come una grintosa mecca della vita notturna emergente. Abhorred Brooklyn è chic. Il West Village, casa di Carrie Bradshow è per lo più economico, e l'Upper East Side, casa di Charlotte, che viveva al 930 Park Avenue, è improvvisamente il miglior affare in città.

Cosmopolitan

Vodka, succo di mirtillo, succo di lime e Cointreau, il cocktail preferito dalle ragazze di Sex and the City è onnipresente nei film e nella serie. Vent’anni fa era tra i più richiesti e i più venduti, poiché era il drink di riferimento di Carrie Bradshow.

Vita da single

Sex and the City inizia quando le quattro protagoniste hanno all'incirca trent'anni (a parte Samantha, già quarantenne) e quando, a parte Charlotte, nessuna di loro era interessata al matrimonio. Tutte avevano lavori che amavano e che trovavano appaganti, e avevano amici che, per la maggior parte, offrivano loro amore, divertimento e sostegno. Lo show di HBO è stato tra i primi a dire che non devi sistemarti e sposare il primo uomo che incontri dopo il tuo trentesimo compleanno. In realtà, diceva che a volte non importa quanto sia perfetto l'uomo, perché se non sei innamorata (Aidan e Smith, per esempio), non funzionerà. Sex and the City fu la prima serie tv a dire che le donne non dovevano sposarsi per essere felici.

Amicizia femminile

Il dialogo tra Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda non aveva rivali. Sex and the City porta al centro dello show l'amicizia femminile. Queste donne erano in gran parte solidali e gentili l'una con l'altra. Erano sempre lì l'una per l'altra e sembravano valutarsi reciprocamente allo stesso modo. E anche se le loro carriere e le loro vite amorose erano un disastro, la loro amicizia a quattro era una fonte sempre costante di forza e sicurezza.

Moda high-low

Carrie Bradshaw, che indossava tacchi costosi firmati Manolo Blanik, non aveva paura di sfoggiare anche abiti low cost. In una delle scena più famose della serie infatti, Carrie ha un tutù rosa proveniente da un negozio dell'usato e del costo di 5 dollari.

Magnolia Bakery

Una scena di 30 secondi di Carrie e Miranda (Cynthia Nixon) che mangia cupcake davanti al forno del West Village ha trasformato quei particolari dessert in un fenomeno, e il negozio in un'attrazione turistica. Le vendite sono quadruplicate dopo l'episodio.

Vogue

Alla fine della quarta stagione, Carrie Bradshaw comincia a scrivere come freelance per Vogue. La bibbia della moda ancora oggi è il punto di riferimento per ogni fashionista che si rispetti.