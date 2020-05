13/15 HBO

Da Samantha Jones dovremmo imparare a parlare chiaro: non c’è personaggio televisivo che faccia meno giri di parole per arrivare al punto. Senza magari essere diretta come lei su certi argomenti scottanti, prendiamola d’esempio per quanto riguarda la sincerità senza mezzi termini!

Sky Atlantic Confidential, il cast della serie tv Caterina la Grande