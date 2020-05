Sky Atlantic Confidential, 5 ragioni per (ri)vedere Big Little Lies

Tra i titoli assolutamente da non perdere in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 111, per tutti i clienti col servizio HD attivo nel proprio abbonamento) c'è senza dubbio la pluripremiata serie tv Big Little Lies: ecco 5 motivo per cui vedere e rivedere questo gioiellino.

Big Little Lies, 5 motivi per vedere e rivedere la serie tv

Perché ha una trama che cattura fin dal primo momento

Una trama avvincente, capace di catturare l’attenzione degli spettatori e di far dimenticare loro che, per esempio, esistono gli smartphone, è senza ombra di dubbio il vero asso nella manica di ogni film e serie tv di successo, perché ammettiamolo, senza una storia ben congegnata e ben sviluppata non ci sono le basi, dunque non c’è possibilità alcuna di farcela, neanche con un budget a ottomila zeri. Ebbene, da questo punto di vista si può dire che Big Little Lies – adattamento dell’omonimo libro di Liane Moriarty creato e sviluppato da David E. Kelly, già autore di serie come The Practice e Ally McBeal – ha semplicemente fatto centro, grazie a un sapiente mix di drama, thriller e mistery. Dopo il primo episodio ne volevamo tutti subito un altro…e un altro, e un altro ancora!

Perché ha un cast DA PAURA

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoey Kravitz, Alexander Skarsgard, e nella seconda stagione anche sua maestà Meryl Streep: se non è un cast di superstar questo, onestamente non sappiamo quale possa esserlo! Big Little Lies è la classica serie che sulla carta poteva veramente essere fortissima, ma che, proprio a causa delle grandissime aspettative generate in fase di sviluppo del progetto, rischiava anche, paradossalmente, di essere un flop. D’altronde, quante volte è capitato di trovarsi di fronte a un film o a una serie tv con un cast da paura ma con una storia, una regia e una scrittura non all’altezza? Tante, purtroppo. Non è però stato così nel caso dello show di casa HBO, che al momento della messa in onda si è rivelato un vero gioiellino. Buona parte di questo successo va senza dubbio al cast principale, veramente in stato di grazia, ma anche gli interpreti dei personaggi secondari hanno fatto un ottimo lavoro. Tra tutti, a nostro parere, spicca il giovanissimo Iain Armitage, che nella serie è Ziggy, il figlio del personaggio di Shailene Woodley. Un piccolo prodigio! Spendiamo due parole anche per Laura Dern e per la sua Renata Klein, sicuramente il personaggio più divertente, nonché quello con le battute più a effetto. Divina!