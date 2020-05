Le 10 cose che forse non sai sulla serie tv Sex and the City

Dal vero colore di capelli dell’attrice che ha interpretato Miranda al costo del tutù indossato da Sarah Jessica Parker nella sigla di apertura, scopriamo insieme dieci curiosità su Sex and the City , in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento).

Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte, non c’è bisogno di aggiungere altro per capire che stiamo parlando delle iconiche protagoniste dell’indimenticabile Sex and the City, tornata a farvi compagnia su Sky Atlantic Confidential (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento).

Sex and the City: 10 curiosità sulla serie tv

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno regalato al pubblico una delle serie televisive più popolari di sempre, al centro amicizia femminile, amore, lavoro e vita nella Grande Mela. Per essere pronti a rivedere le avventure delle quattro protagoniste, scopriamo insieme dieci curiosità.

1) L’ispirazione

La serie è basta sull’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Candace Bushnell.

2) I diritti per la serie tv

I diritti per la serie televisiva furono acquistati per circa 60.000 dollari non sapendo il grande successo che poi avrebbe riscosso.

3) Sette Emmy Awards e otto Golden Globe

Nel corso degli anni la serie televisiva ha fatto incetta di premi trionfando per ben sette volte agli Emmy Awards e otto volte ai Golden Globe.

4) La prima puntata

La prima puntata della serie televisiva è andata in onda il 6 giugno 1998 conquistando subito critica e pubblico.

5) Il costo del tutù

L’iconico tutù rosa indossato da Sarah Jessica Perker nella sigla di apertura costò cinque dollari.

6) Il nome di Mr. Big

Il nome del grande amore di Carrie viene rivelato soltanto nell’ultima puntata della sesta stagione, ovvero John.

7) Kim Cattrall: il ruolo di Samantha

Kim Cattrall decise di interpretare l’iconica Samantha Jones soltanto dopo numerosi tentativi di convincimento da parte della produzione.

8) Il vero colore di capelli di Cynthia Nixon

In realtà Cynthia Nixon è bionda, le esigenze di produzione hanno portato l’attrice a tingersi i capelli.

9) Un cognome diverso

Nel romanzo il cognome di Charlotte è Ross, nella serie televisiva York.

10) Due film



La serie televisiva ha dato vita a due sequel cinematografici che al box office internazionale hanno rispettivamente incassato più di di 410.000.000 nel 2008 e oltre 290.000.000 di dollari due anni dopo