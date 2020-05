8/15 HBO

Carrie ci insegna che per essere stupende basta piacersi. Da lei abbiamo imparato a vestirci mixando vintage e iper-contemporaneo, gonne in tulle e camicette di seta ma innanzitutto ci ha insegnato una lezione importantissima: vestirsi non per piacere agli altri ma per piacere a se stesse.



