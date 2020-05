Sex and the City, 15 cose che abbiamo imparato da Charlotte York

Charlotte York, interpretata da Kristin Davis, è la brunetta bon ton del gruppo di amiche di Sex and the City tornato su SKY ATLANTIC CONFIDENTIAL (canale 11, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento). La più romantica, quella che crede ancora nell’amore vero e nel principe azzurro e che ci ha fatto divertire con le sue teorie strampalate, fatte apposta per lei, come le definiva Samantha Jones. Sfoglia la fotogallery.