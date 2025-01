Anna Falchi sviene in diretta: "Colpa della pressione bassa"

Anna Falchi ha rassicurato il pubblico con un messaggio su Instagram: “Volevo innanzitutto ringraziarvi per l’interessamento e dirvi che sto benissimo”

Preoccupazione in diretta per Anna Falchi. Durante il momento dei saluti finali, la conduttrice (FOTO) è svenuta per un calo di pressione. Il collega Tiberio Timberi, presente al momento del malore, ha condiviso il video su Instagram: “Tutto bene comunque”.

Intervista da LaPresse, Anna Falchi ha spiegato: “Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza. Ho preso una botta e si sono spaventati tutti, ma i medici della Rai sono stati efficientissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo”.