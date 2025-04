Nine Perfect Strangers 2, arriva la 2° stagione della serie con Kidman

Questi partecipanti, provenienti da contesti diversi, vengono spinti oltre i propri limiti fisici e psicologici durante il corso di una settimana intensa. Masha Dmitrichenko, sempre pronta a sperimentare nuovi metodi, è disposta a tutto pur di guarire sé stessa e gli altri, mettendo in gioco non solo la sua leadership ma anche le sue convinzioni personali. La domanda è: riusciranno i partecipanti a superare le difficoltà che incontreranno? E Masha, come uscirà da questa esperienza?

Dietro le quinte: i produttori e la visione creativa

La produzione della serie è affidata a un team di esperti, con David E. Kelley e Bruna Papandrea, fondatrice della casa di produzione Made Up Stories, tra i principali nomi coinvolti.

Nicole Kidman, oltre a recitare, contribuisce anche come produttrice con la sua Blossom Films, insieme a Fifth Season che si occupa della distribuzione. Il progetto vanta anche la partecipazione di una lunga lista di produttori esecutivi, tra cui Per Saari, Steve Hutensky, Molly Allen, Jonathan Levine, Rachel Shukert, Matthew Tinker, Anthony Byrne e JH Butterworth, che collaborano per dare vita a una narrazione avvincente e profondamente emotiva.