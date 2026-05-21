Il Teatro Valle di Roma riaprirà al pubblico il 16 ottobre dopo il restauro. L’inaugurazione sarà dedicata alla prima dei Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, con un racconto di e con Francesco Piccolo. Il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato di “un lavoro gigantesco”. Il teatro diventa Casa della Drammaturgia contemporanea e ospiterà 15 titoli nella stagione 2026-27

Ad aprire il Valle restaurato sarà un racconto di e con Francesco Piccolo dedicato alla serata del 9 maggio 1921, quando lo spettacolo provocò la protesta del pubblico e le urla “Manicomio!”.

Il Teatro Valle di Roma riaprirà al pubblico il 16 ottobre. La data è stata indicata durante la presentazione della prossima stagione del Teatro di Roma. L’inaugurazione sarà legata a uno degli episodi più noti della storia del palcoscenico italiano: la prima dei Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello.

Gualtieri: “Un lavoro gigantesco”

“Fu uno dei più grandi fiaschi del teatro e allo stesso tempo la nascita di un capolavoro”, ha ricordato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sul restauro ha aggiunto: “Oggi i teatri hanno norme e requisiti che prima non c’erano. Quando si mette mano a un teatro lo si deve fare con vincoli complessi, è un lavoro gigantesco”.

Secondo il primo cittadino, l’intervento ha richiesto “11 milioni di risorse di Roma Capitale”. I lavori non sono ancora conclusi, ma “la data è il 16 ottobre e ci sono tutte le condizioni per arrivarci”.