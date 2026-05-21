Franco Ricciardi, il cantante neomelodico si è sposato con Anna Mellone: chi è la moglieSpettacolo
La cerimonia si è tenuta al Castello di Santa Maria del Plesco a Casamarciano, nel Nolano, davanti a trecento invitati. Un matrimonio atteso e carico di emozione, segnato anche dal ricordo commosso di mamma Rita, scomparsa nel 2021
Giovedì 20 maggio Franco Ricciardi, icona della musica napoletana e vincitore di due David di Donatello, ha sposato Anna Mellone, sua compagna da sei anni.
Chi è Franco Ricciardi: dalla periferia di Napoli ai David di Donatello
Franco Ricciardi, all'anagrafe Francesco Liccardo, è nato a Napoli nel quartiere di Secondigliano il 6 ottobre 1966, penultimo di otto figli in una famiglia umile della periferia nord della città. Appassionato di musica fin da bambino, ha trasformato le strade e le storie del suo quartiere nel materiale grezzo di una carriera lunga oltre quattro decenni.
Negli anni 2000 ha ampliato il suo percorso artistico al teatro e al cinema, ottenendo grande successo con le colonne sonore della serie Gomorra e per i film dei Manetti Bros. È proprio questo sodalizio cinematografico a portargli i riconoscimenti più importanti: nel 2014 ha conquistato il David di Donatello per la migliore canzone originale con 'A verità, dal film Song'e Napule, e nel 2018 ha bissato il successo con Bang Bang, dal film Ammore e malavita. A questi si aggiungono un Nastro d'Argento, un Globo d'Oro e un Ciak d'Oro.
Definirlo semplicemente "neomelodico" è riduttivo. Nel corso della sua carriera ha saputo fondere tradizione partenopea, canzone pop e contaminazioni urbane, collaborando con artisti come Clementino, Rocco Hunt, Guè Pequeno e Enzo Avitabile, fondando anche una propria etichetta discografica, la Cuore Nero Project.
Chi è Anna Mellone
Quella tra Franco Ricciardi e Anna Mellone è una storia costruita lontano dai riflettori, fatta di convivenza, complicità e presenza reciproca, nata sei anni fa e cresciuta nel tempo fino alla decisione di sposarsi. Anna Mellone ha sempre preferito restare fuori dalla scena pubblica, lasciando che fosse la musica del compagno a parlare per entrambi.
Come testimoni di nozze la coppia ha scelto la manager Anna Cammarota e Claudio Malfi junior, due figure vicine all'artista tanto sul piano professionale quanto su quello personale. Accanto a loro, in questo giorno speciale, i figli di Franco, Salvatore e Asia, molto legati all'artista.
La cerimonia è stata anche un momento di riflessione intima. Un brano che racconta simbolicamente questa relazione è Cuore, pezzo cult del 1995, diventato nel tempo uno dei titoli più amati del repertorio di Ricciardi. Durante i festeggiamenti non è mancato un momento dedicato al ricordo di mamma Rita, scomparsa nel maggio 2021 e figura centrale nella vita del cantante.
Il matrimonio, celebrato nel Castello di Santa Maria del Plesco a Casamarciano con trecento invitati tra amici, familiari e volti noti dello spettacolo, si candida a diventare uno degli eventi mondani più seguiti dell'anno in Campania.