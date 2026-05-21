La cerimonia si è tenuta al Castello di Santa Maria del Plesco a Casamarciano, nel Nolano, davanti a trecento invitati. Un matrimonio atteso e carico di emozione, segnato anche dal ricordo commosso di mamma Rita, scomparsa nel 2021

Giovedì 20 maggio Franco Ricciardi, icona della musica napoletana e vincitore di due David di Donatello, ha sposato Anna Mellone, sua compagna da sei anni.

Chi è Franco Ricciardi: dalla periferia di Napoli ai David di Donatello

Franco Ricciardi, all'anagrafe Francesco Liccardo, è nato a Napoli nel quartiere di Secondigliano il 6 ottobre 1966, penultimo di otto figli in una famiglia umile della periferia nord della città. Appassionato di musica fin da bambino, ha trasformato le strade e le storie del suo quartiere nel materiale grezzo di una carriera lunga oltre quattro decenni.

Negli anni 2000 ha ampliato il suo percorso artistico al teatro e al cinema, ottenendo grande successo con le colonne sonore della serie Gomorra e per i film dei Manetti Bros. È proprio questo sodalizio cinematografico a portargli i riconoscimenti più importanti: nel 2014 ha conquistato il David di Donatello per la migliore canzone originale con 'A verità, dal film Song'e Napule, e nel 2018 ha bissato il successo con Bang Bang, dal film Ammore e malavita. A questi si aggiungono un Nastro d'Argento, un Globo d'Oro e un Ciak d'Oro.

Definirlo semplicemente "neomelodico" è riduttivo. Nel corso della sua carriera ha saputo fondere tradizione partenopea, canzone pop e contaminazioni urbane, collaborando con artisti come Clementino, Rocco Hunt, Guè Pequeno e Enzo Avitabile, fondando anche una propria etichetta discografica, la Cuore Nero Project.