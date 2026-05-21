Off Campus 2, è caccia all'attrice per il ruolo di Summer

Sul web stanno circolando ipotesi sull’attrice che interpreterà uno dei personaggi più attesi: Summer Di Laurentis, la sorella di Dean. Finora, il nome più quotato è stato quello di Nicole Wallace, ma lei ha già smentito
La prima stagione della serie tv Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Off Campus ha ottenuto un enorme successo e ora, per la seconda stagione già confermata, sul web stanno circolando le più svariate ipotesi sull’attrice che interpreterà uno dei personaggi più attesi: Summer Di Laurentis, la sorella di Dean. La showrunner della serie tv, Louisa Levy, intende esplorare nella seconda stagione proprio il passato di Dean. Nelle prime puntate della prima stagione, infatti, è emerso che il personaggio di Hunter andava a scuola insieme a Summer. Ora, la produzione sta cercando l’attrice che darà vita alla ragazza. Intanto, i fan hanno iniziato a fare alcune ipotesi sul possibile volto che arriverà sul set. Finora, il nome più quotato è stato quello di Nicole Wallace, nota per recitato nella serie Skam España e nei film È colpa mia?, È colpa tua? ed È colpa nostra?. L’attrice, infatti, non solo avrebbe un aspetto fisico e un look molto simili al personaggio descritto nella serie di romanzi Off-Campus della scrittrice Elle Kennedy, ma parla inoltre con fluidità in lingua inglese e ha già un contratto di esclusiva con Prime Video, la casa di produzione della serie tv. Le supposizioni sono diventate virali soprattutto dopo che Wallace ha iniziato a seguire su Instagram Levy. La diretta interessata, però, ha subito smentito le ipotesi sulla sua presenza nel cast della seconda stagione di Off Campus. Ha infatti commentato un video su TikTok che affrontava l’argomento, e ha specificato di aver iniziato a seguire la regista soltanto perché ha apprezzato molto la serie tv. Con ironia, ha poi sottolineato che i fan stavano esagerando con le supposizioni e ha infine spiegato di aver già recitato nei panni di una ragazza bionda e viziata in un altro progetto che il pubblico vedrà presto in televisione. Quindi, guarderà la serie tv Off Campus soltanto in veste di spettatrice.
LA TRAMA E IL CAST DELLA PRIMA STAGIONE
La serie tv Off Campus, basata sui libri bestseller di Elle Kennedy e adattata da Louisa Levy, è ambientata in un college e racconta le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e delle donne che fanno parte della loro vita, alle prese con l’amore, il dolore e la scoperta di sé, mentre stringono amicizie profonde e legami duraturi e affrontano le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore in stile “gli opposti si attraggono” tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University. Il cast della prima stagione, basata sul primo capitolo della saga, The Deal, include Ella Bright (The Crown e Malory Towers) Belmont Cameli (Fino all'alba e Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack e Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin e Il mistero dei Templari - La serie), Jalen Thomas Brooks (The Pitt e Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy e Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V e Motorheads). Elle Kennedy, creatrice dell’universo di Off Campus, è un'autrice best seller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal, con all’attivo oltre 50 romanzi. Le sue opere sono state tradotte in più di 25 lingue e hanno venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. È stata inoltre rilasciata una nuova versione della copertina del libro edito in Italia da Newton Compton, che ritrae i protagonisti della serie Ella Bright e Belmont Cameli.
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