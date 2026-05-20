Le Spice Girls annunciano i Funko Pop per i 30 anni di Wannabe

Il 26 giugno 1996 Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C, Victoria Beckham e Mel B hanno dato inizio al successo delle Spice Girls con il singolo Wannabe, primo estratto dall’album Spice uscito nel settembre dello stesso anno

Dopo il grande successo del singolo di debutto, le Spice Girls hanno continuato a riscuotere riscontri straordinari con brani entrati nella storia della musica pop, tra i quali Say You'll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life, Stop, Viva Forever e Holler, quest’ultimo lanciato dopo l’abbandono di Geri Halliwell. Ricordiamo anche Headlines (Friendship Never Ends), pubblicato nel novembre del 2007 per supportare l’uscita del Greatest Hits.

Il 26 giugno 1996 Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C ( FOTO ), Victoria Beckham e Mel B hanno dato inizio al successo delle Spice Girls con il singolo Wannabe, primo estratto dall’album Spice distribuito nel settembre dello stesso anno. In occasione dell’anniversario, la girl band ha annunciato l’arrivo di una nuova serie di Funko Pop. Protagoniste ovviamente Baby Spice, Ginger Spice, Scary Spice, Sporty Spice e Posh Spice.

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Nel 2019 Emma, Geri, Mel C e Mel B sono state protagoniste di una celebre reunion con lo Spice World – 2019 Tour, in programma tra Regno Unito e Irlanda. Inoltre, nel corso degli anni la formazione femminile ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali cinque BRIT Awards e due statuette nella categoria Best Group agli MTV Europe Music Awards.

Parallelamente all’attività con il gruppo, le cinque artiste hanno coltivato le carriere soliste riscuotendo ottimi consensi a livello internazionale. Tra le canzoni più note ricordiamo sicuramente Mi Chico Latino di Geri Halliwell, On the Horizon di Mel C, For Once in My Life di Mel B, Let Your Head Go di Victoria Beckham e What Took You So Long? di Emma Bunton.